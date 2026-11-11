Qui pour remplacer Mbappé en pointe ? Zidane hésite

En conférence de presse à la veille d’Italie-France, Zinédine Zidane a très vite confirmé le forfait de Kylian Mbappé, qui a ressenti une gêne physique et qui n’a pas pris part à l’entraînement des Bleus ce mercredi matin à Clairefontaine. Et donc, reste maintenant à savoir qui pourrait remplacer l’attaquant star de l’équipe de France , qui en l’état aurait sans doute repris sa place en numéro 9 avec les nombreuses absences à ce poste-là (Ousmane Dembélé, Estéban Lepaul, Marcus Thuram).

À qui profitera la « recherche d’équilibre » ?

Difficile d’arracher une petite info de la bouche du sélectionneur français, qui s’est contenté d’une explication laissant uniquement place aux déductions. « On va rechercher un équilibre pour que l’équipe soit la plus performante possible. On a les joueurs pour faire quand même un beau match. Quand on n’a pas le choix, on met les joueurs et on fait en sorte de gagner » , a-t-il expliqué.…

TJ pour SOFOOT.com