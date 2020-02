Qui pour remplacer Marco Verratti et Thomas Meunier au retour ?

En écopant d'un carton jaune lors de la défaite du Paris Saint-Germain à Dortmund en huitième de finale aller de Ligue des champions (2-1), Thomas Meunier et Marco Verratti vont devoir laisser leur place pour la manche retour. Et cela tombe bien, les absents de ce mardi soir sont prêts à en découdre. Et notamment le trio Thilo Kehrer, Mauro Icardi et Julian Draxler.

Verratti et Meunier suspendus pour le retour face à Dortmund

Icardi, l'échauffement le plus long

Le Paris Saint-Germain le sait mieux que quiconque, un huitième de finale se joue en deux matchs. Et non seulement sur une rencontre aller. Et pour une fois, ceci est une bonne chose pour les Parisiens qui sont totalement passés à côté de l'évènement au Signal Iduna Park face à Dortmund (2-1). À l'image de Presnel Kimpembe au coup de sifflet final, le PSG est désormais focus sur le retour au Parc des Princes le 11 mars prochain. Un match qui se jouera sans Thomas Meunier et Marco Verratti, l'Italien ayant eu l'intelligence de prendre un carton jaune pour contestation dans les derniers instants afin de ponctuer une prestation qui était pourtant parfaite jusque-là. Et vu la performance réalisée par les Parisiens ce mardi soir, il y a fort à parier que Meunier et Verratti ne seront pas les seuls à être sur le banc au retour.Finalement, le grand gagnant de la soirée parisienne est probablement Mauro Icardi. Remplaçant surprise au coup d'envoi, l'Argentin est sorti de son banc pendant la mi-temps pour s'échauffer. En vain puisque l'ancien buteur de l'Inter n'est jamais entré sur la pelouse, Thomas Tuchel ayant décidé de ne faire qu'un changement. Alors oui, Mauro Icardi est en délicatesse puisqu'il n'a marqué "que" deux pions en 9 matchs depuis le 12 janvier dernier. Mais c'est oublier le début de saison de l'Argentin qui plantait à chaque ballon touché. Que ce soit en Ligue 1, mais aussi en Ligue des champions où il est, avec Kylian Mbappé, le meilleur buteur du PSG avec 5 réalisations. Et vu le caractère du bougre, il paraît assez logique qu'il n'a pas dû apprécier être à l'échauffement pendant 45 minutes et voir un petit jeune de 19 ans mettre Thiago Silva, Marquinhos et Kimpembe dans sa poche. Mauro Icardi, et dans une moindre mesure Edinson Cavani, ont désormais trois semaines