Qui pour remplacer Bradley Barcola au PSG ?

Annoncé sur le départ, Bradley Barcola laisserait un trou à combler sur les ailes du Paris Saint-Germain. On a mâché le travail pour les double champions d'Europe pour trouver son potentiel remplaçant.

Antonio Nusa

Bonjour polyvalence. Dans le PSG de Luis Enrique, où la versatilité est un prérequis, Antonio Nusa pourrait séduire l’entraîneur espagnol par sa capacité à occuper tous les postes de l’attaque. C’est simple : à Leipzig, où il s’est rapidement imposé comme un titulaire indiscutable, Nusa a visité toute l’attaque, avec une majorité de matchs disputés en tant qu’ailier gauche. Un profil qui colle évidemment à celui de Bradley Barcola, qui aura occupé toutes les positions de l’attaque parisienne avec, lui aussi, une certaine préférence pour le côté gauche. Au-delà de cette capacité à jouer partout, le Norvégien de 21 ans dispose d’une qualité technique au-dessus de la moyenne. À son sujet, Morten Albertsen, entraîneur de Nusa chez les jeunes, le décrivait à TV2 comme un « joueur capable de dribbler toute la défense trois fois avant de marquer » . Suffisant pour espérer intégrer la rotation du PSG de Luis Enrique ?

…

Par Arsène Belgodère-Soria et Nathan Beaufils pour SOFOOT.com