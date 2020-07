Qui était Patrice de Peretti, dit Depé, icône des Ultras de l'OM ?

Papin sur le terrain, Tapie au carnet de chèques et... Depé au mégaphone. la période dorée de l'OM, c'est aussi celle de Patrice de Peretti, dit Depé. Une décennie de folie, de l'école buissonnière jusqu'à la mort mystérieuse, à 28 ans à peine. Retour sur la trajectoire sulfureuse du Kurt Cobain du mouvement ultra français.





Dockers vs skinheads

Cravates rayées, pantalons à pinces, chemises à manches courtes et visages de nuit blanche. Mai 93, l'OM vient de gagner la coupe d'Europe des clubs champions. L'équipe au grand complet fait le paon au siège du conseil régional sous les yeux de Jean-Claude Gaudin. En plein milieu de la cérémonie, Bernard Tapie se saisit du micro:Surgit alors de derrière le staff un type torse nu et en sueur, qui se précipite sur la coupe aux grandes oreilles, la soulève comme s'il avait lui-même propulsé le corner d'Abedi Pelé dans le but de Sebastiano Rossi à Munich, et se met à danser comme un forcené. Précision: Depé n'est pas footballeur. Il est supporter. Ce moment parfait, il l'a rêvé depuis ses plus jeunes années. Il lui a consacré ses jours, ses nuits, ses repas, ses vacances. C'était sans doute trop: en mai 1993, Depé vient d'avoir 21 ans; il lui reste à peine sept ans à vivre., disent de lui ses amis dans le documentaire qu'ils lui ont consacré, Ferveur Depé.Ce qui a fasciné tant de gens chez Patrice de Peretti, c'est justement cela: son goût extrême pour la ferveur, qui lui aura fait cramer tant de choses. Son avenir professionnel, pour démarrer. Lorsque ses parents décident de quitter les quartiers nord de Marseille pour s'installer à Allauch, en périphérie, celui que l'on a toujours appelé Depé (ou Pépé, par ses très proches hors du stade) refuse catégoriquement de faire le voyage. Inscrit au collège, il fugue, tape l'incruste prolongée chez ses potes, et met un terme final à sa scolarité. Il est vrai qu'il a mieux à faire: on est alors en 1986 et l'OM, avec l'arrivée de Bernard Tapie, suscite un engouement sans précédent en ville. Le petit Patrice, qui n'a jamais été très doué pour le foot, se met à traîner aux abords du stade.Il y retrouve ses amis du quartier populaire de la Belle de Mai, qui viennent de fonder un nouveau Lire la suite de l'article sur SoFoot.com