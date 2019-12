Qui est vraiment Avichaï Mandelblit ?

Après quatre ans d'enquête, le très prudent procureur général d'Israël a fini par inculper, le 21 novembre, son ex-patron, le premier ministre Benyamin Nétanyahou, pour faits de corruption, de fraude et d'abus de confiance.

Chef de l'accusation

S'il a tiré une quelconque satisfaction de cette annonce, Avichaï Mandelblit, 56 ans, n'en a rien laissé paraître. Le 21 novembre, le procureur général d'Israël a rendu public son acte d'inculpation contre le premier ministre, Benyamin Nétanyahou, 70 ans. Ce soir-là, il était le premier magistrat du pays à envoyer un chef de gouvernement en exercice devant ses juges. Il a retenu toutes les charges - corruption, fraude et abus de confiance - étayées durant quatre ans d'enquête par la police et une flopée de procureurs sous son autorité. Au passage, il a ouvert une crise institutionnelle profonde : Nétanyahou y voit un « coup d'État » et refuse de démissionner.

Orthodoxe pur et dur

Rien ne prédestinait Avichaï Mandelblit à jouer un tel rôle : le procureur est tout sauf un croisé de la lutte anticorruption, tout sauf un « juge rouge ». Il est issu du sionisme révisionniste, la matrice politique de la droite israélienne. C'est un croyant, un juif aujourd'hui strictement orthodoxe, qui jeûnait durant les auditions à rallonge des avocats du chef du gouvernement, dans un sous-sol du ministère de la justice, en octobre, le jour de la fête religieuse de Guedalia. Il a fait sa carrière dans la justice militaire, jusqu'à occuper le poste de procureur général de l'armée (2004-2011).

Ancien proche de Bibi

En 2013, Benyamin Nétanyahou le choisit comme secrétaire de cabinet avant de lui confier, trois ans plus tard, sa responsabilité actuelle. Plusieurs pétitions, adressées à la Cour suprême, dénoncent alors sa trop grande proximité avec le pouvoir. Avichaï Mandelblit se saisira pourtant des dossiers explosifs transmis par le chef de la police, Roni Alsheikh, lui aussi religieux, qui a longtemps vécu dans une colonie et que Nétanyahou avait nommé en confiance. Le procureur les instruit lentement, durant trois ans, tout en assurant sa fonction de conseil juridique du gouvernement pour les affaires administratives.

