Qui est Sanna Marin, la Première ministre de Finlande, plus jeune dirigeante de la planète

Cinq femmes conquérantes au pouvoir. Ce lundi matin, c'est le nouveau visage de la Finlande, et le cliché fait un tabac sur les réseaux sociaux. La première d'entre elles, Sanna Marin (Parti social-démocrate - SPD), fraîchement élue dimanche soir, est la plus jeune Première ministre de l'histoire de son pays. Finland's government is now led by these five party leaders. #newgeneration pic.twitter.com/vis0qB9tO8-- Tuomas Niskakangas (@TNiskakangas) December 8, 2019 Sur ce montage très populaire sur Twitter, aux côtés de l'ex-ministre des Transports de 34 ans, on peut aussi voir Katri Kulmuni, 32 ans, du Parti du Centre, et future ministre de l'Économie, Li Andersson, 32 ans également, dirigeante de l'alliance de Gauche, Maria Ohisalo cheffe de la Ligue verte, et enfin Anna -Maja Henriksson, 55 ans, leader du Parti populaire suédois de Finlande. Kiitos keskusteluseurasta ministerikollegat @KatriKulmuni ja @MariaOhisalo! #yleastudio pic.twitter.com/8ZBKT9k2xm-- Sanna Marin (@MarinSanna) August 1, 2019 Pas une révolution en FinlandeVoir autant de femmes leaders ou figures emblématiques de leurs partis, dans une même coalition de gouvernement, a suscité un véritable engouement à travers la planète. Mais vu du « Suomi » (NDLR, le nom du pays en finnois), le séisme n'est pas aussi important. « Ce n'est pas vraiment une surprise étant donné que la Finlande est un des pays qui a le plus d'égalité entre les sexes ; c'était le premier pays au monde à accorder aux femmes le plein exercice de leurs droits politiques », rappelle Susan Hyttinen, chargé de mission à la Chambre de Commerce Franco-Finlandaise, jointe par Le Parisien.« Cela dit ce n'est que la troisième fois que nous avons une femme au poste de Premier ministre et la première fois que tous les partis au gouvernement sont dirigés par des femmes (NDLR, Sanna Marin, n'est pas encore élue cheffe du SPD, mais devrait bientôt remplacer Antti Rinne à ce ...