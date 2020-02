Qui est Olivier Sadran, le président du Toulouse FC ?

Il y a presque vingt ans, il sauvait le TFC de la disparition. Aujourd'hui, il est un président critiqué et presque résigné à l'heure de sans doute retrouver la Ligue 2. Mais qu'est-il donc arrivé à Olivier Sadran, le "petit Aulas" du milieu des années 2000 ? Portrait d'un homme qui a vu s'éteindre la flamme à force de ne pas vouloir se brûler les ailes.

"Le TFC, ça doit être 3% de son activité, mais 97% de ses

La plus belle relation d'Olivier Sadran est peut-être celle qu'il entretient avec le transport aérien. Il lui doit beaucoup. Sa réussite exceptionnelle, d'abord. Depuis 1996, il fournit les compagnies en plateaux repas. Aujourd'hui, son entreprise Newrest pèse 1 milliard d'euros et emploie 28 000 personnes dans le monde. Mais il lui doit aussi un peu de tranquillité. Loin du plancher des vaches et des pelouses de Ligue 1, il déconnecte de ses tracas terrestres concentrés ces derniers temps sur sa filière foot. "", avouait-il àen octobre 2013. À l'époque, le président du Toulouse Football Club sacrifie à deux choses qu'il déteste : verser dans l'introspection et parler à un journaliste.