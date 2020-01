Qui est Morgan Ciprès, le patineur au cœur d'un scandale sexuel ?

Un grave écart de conduite et votre destin bascule. Le patineur français Morgan Ciprès, 28 ans, à la trajectoire jusque-là rectiligne, vient de trébucher salement au point que sa carrière connaît un sérieux coup d'arrêt. C'est une affaire vieille de deux ans qui rattrape le champion d'Europe 2019 en couple avec sa complice sur la glace Vanessa James. Comme l'a révélé le quotidien américain USA Today, le champion tricolore qui s'entraîne outre-Atlantique en Floride est soupçonné d'avoir envoyé en 2017 deux photos de son sexe à une adolescente âgée de 13 ans.En début de semaine, le même quotidien a indiqué que Ciprès s'était excusé quelques jours plus tard via une longue lettre écrite aux parents. « Je vous envoie un message à cause de ce qui s'est passé avec X au sujet de la chose stupide que j'ai faite. C'était irresponsable de ma part et je regrette vraiment mon acte. Je vous demande sincèrement des excuses », exhortait le natif de Melun (Seine-et-Marne). Une démarche à laquelle les parents de la jeune fille qui ont fait fuiter la missive auprès de USA Today, n'ont pas donné suite.Les entraîneurs de Ciprès dans le viseurL'affaire pourrait donc connaître de nouveaux développements tant sur le plan disciplinaire que judiciaire. L'instance américaine United States Center for SafeSport qui lutte contre les abus sexuels dans le milieu du sport et a le pouvoir de suspendre les auteurs de tels faits s'est saisie du dossier. Pour le moment, toujours d'après le journal américain, la justice s'est tenue à l'écart. Mais les parents de l'adolescente qui prenait des cours avec Ciprès accusent les entraîneurs du patineur français, John Zimmerman et Silvia Fontana, d'avoir fait pression sur leur fille pour qu'elle reste silencieuse.Sollicitée, la Fédération Française des Sports de Glace (FFSG) n'a pas répondu. Elle s'abrite derrière le seul communiqué diffusé après ...