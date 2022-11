Qui est Mohamed Kanno, le milieu saoudien révélation de la Coupe du monde 2022 ?

Face au Mexique, l'Arabie saoudite a une belle carte à jouer pour rallier les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Pour y parvenir, elle peut notamment se reposer sur un milieu de terrain longiligne qui fait des merveilles depuis le début du tournoi : Mohamed Kanno.

Il existe plusieurs manières d'apporter sa pierre à l'édifice lorsque l'on s'apprête à marquer l'histoire. Mohamed Kanno, lui, a choisi l'élégance. Face à l'Argentine au Lusail Stadium , il s'est dégagé de ses grands compas - qui auraient immédiatement tapé dans l'œil de Christian Jeanpierre - une élégance rare. Celle d'un joueur qui se trouve au bon endroit, au bon moment, et qui n'a qu'à étendre ses membres pour intercepter une passe ou pour stopper une contre-attaque. Lorsque l'on marche sur l'eau, il n'y a plus rien d'impossible, et Kanno le sait mieux que quiconque : c'est d'ailleurs pour cela que même avant de rentrer aux vestiaires et que l'Argentine mène 1-0, Kanno s'offre un petit pont d'anthologie sur Cristian Romero. Le monde aurait dû savoir, à ce moment précis, ce qui allait survenir ensuite.

La toma del caño que le hicieron a Cuti Romero... qué locura pic.twitter.com/hk4MWx2N1O

