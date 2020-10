Qui est Mehdi Chahiri, la sensation du début de saison du Racing ?

Avec deux buts en cinq rencontres, Mehdi Chahiri est la belle trouvaille du début de saison strasbourgeois. Débauché au mois de janvier, l'ailier nordiste, qui évoluait alors en National au Red Star, commence à éclore dans l'élite à 24 ans et ce sans être passé par un centre de formation. Portrait d'un joueur qui a pris son temps, mais qui semble définitivement lancé.



23 août dernier, première journée de Ligue 1. À l'affiche : Lorient-Strasbourg. "", avoue son agent Thomas Buanec. Sans pour autant que ce soit une "", le destin a tout de même été rieur avec Mehdi Chahiri, qui s'est donc dépucelé en Ligue 1 au Moustoir et y a même inscrit son premier but dans l'élite. L'histoire aurait pourtant pu être bien différente et s'écrire avec un autre maillot : celui des Merlus. Retour alors à la saison 2014-2015, que le natif de Grande-Synthe a passé au sein de l'équipe réserve du FC Lorient. Pour la première fois de sa vie, Chahiri a alors dû quitter ses proches et sa région, cocon auquel il est viscéralement attaché. En Bretagne, il côtoie notamment Marvin Gakpa et surtout Denis Bouanga. Problème : la greffe ne prend pas. "