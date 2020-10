Qui est Jens Petter Hauge, la nouvelle recrue du Milan ?

Il y a une semaine jour pour jour, le board de l'AC Milan tombait sous le charme de Jens Petter Hauge lors de la difficile victoire des Rossoneri face au club norvégien de Bodø/Glimt en Ligue Europa. Ce jeudi, le jeune talent s'est engagé avec le club italien. Les bases d'une success story ?

Jens, le man

Au coup de sifflet final, Stefano Pioli peut souffler. Son Milan vient de s'imposer d'une courte tête face au FK Bodø/Glimt (3-2) et verra les barrages d'accession à la phase de poules de la Ligue Europa. L'ancien défenseur de la Fiorentina est pourtant un peu chafouin. Il n'a pas vraiment apprécié de vivre une grosse demi-heure de stress, la faute à un missile d'un certain Jens Petter Hauge qui a terminé dans la lunette de Gianluigi Donnarumma. Ce même Jens Petter Hauge qui, en tout début de rencontre, avait laissé Frank Kessié sur les rotules avant d'offrir à son pote Kasper Junker le soin d'ouvrir le score à la surprise générale. Alors, forcément, Pioli a été obligé de lâcher quelques compliments pour ce pou qui lui a filé pas mal de sueurs froides : "" Une phrase qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd : une semaine jour pour jour après sa masterclass à Milan, Jens Petter Hauge est désormais un joueur. Un chèque de 5 millions d'euros aurait suffi à convaincre les dirigeants norvégiens, alors que le gamin était suivi "" selon son entourage. C'est aussi cela, le principe d'une ascension éclaire.Avant de se rendre à Milan pour disputer ce troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, Jens Petter Hauge en était convaincu : briller à San Siro ne serait que la suite logique des dernières semaines qu'il a passées à martyriser les défenses d'Eliteserien. Chose qu'il confiait même à ses coéquipiers avant de rallier l'Italie, comme le raconte son défenseur central Marius Lode : "" Dans son sac, pas la moindre trace d'un appareil photo jetable ou d'une paire de lunettes de soleil. Non, à la place, on a pu y trouver des