Qui est Jean-François Vilotte, le nouveau DG de la FFF ?

Jean Francois VILOTTE -15.02.2008 - Directeur general du tournoi de Roland Garros et de la Federation Francaise de Tennis

La FFF s’est trouvée un nouveau directeur général en la personne de Jean-François Vilotte. Le profil du successeur de Florence Hardouin renseigne sur les intentions du Comex : rien ne va changer.

La décision d’introniser Jean-François Vilotte comme nouveau directeur général s’avère tout sauf anodine. Tout d’abord parce qu’il s’agit d’un homme, dans une période où les fédérations doivent apprendre à composer avec l’impératif de la parité, imposée d’ailleurs par la dernière loi « sport et société ». Cette nomination survient dans un contexte où les affaires de harcèlement sexuelles ou morales brisent légèrement la glace de l’omerta au sein de la FFF. Si la présence d’une femme dans la direction n’apporte certainement pas automatiquement de garanties en la matière (Florence Hardouin en est la démonstration), tous les spécialistes s’accordent pour souligner que la féminisation des postes de responsabilité demeure une condition sine qua non afin de lutter contre ces fléaux. Des candidates crédibles s’étaient pourtant présentées : Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre en charge du sport sous François Hollande, ou Charline Avenel, rectrice de l’académie de Versailles (issue de la même promotion de l’ENA qu’Emmanuel Macron, tout comme Amélie Oudéa-Castéra, actuelle ministre des Sports), très engagées dans la lutte contre les violence faites aux femmes. En optant pour Jean-François Vilotte, une honorable monsieur de 65 ans, la FFF a fait le choix d’un conservatisme pour le moins frileux.

Le changement, c’est pas maintenant !

Ce cadre senior affiche en effet un itinéraire rassurant. Passé un temps par le cabinet de Jean-François Lamour, lorsqu’il était ministre des Sports sous Nicolas Sarkozy, il s’est surtout fait un nom et un carnet d’adresses lorsqu’il occupa le poste de DG à la Fédération française de tennis (2007-2009, 2018-2021). Une expérience précieuse, puisque c’est là qu’il a côtoyé l’actuelle ministre des Sports. Un atout non négligeable afin d’arrondir les angles avec le ministère, qui avait pesé de tout son poids pour évincer Noël Le Graët et forcer le Comex de la 3F à assumer ses responsabilités. Il s’impose désormais de mettre de l’huile dans les relations avec l’État, alors que l’ancien maire de Guingamp, qui continue de fréquenter assidûment le siège de la FFF et de conseiller ses amis toujours en place, n’entend pas renoncer à sa vendetta envers une femme dont il avait sous-estimé la proximité

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com