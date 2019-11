Qui est Grégory Dupont, le préparateur physique du Real Madrid et champion du monde avec les Bleus ?

Derrière sa tête de candidat des Chiffres et des lettres, le Nordiste Grégory Dupont est salarié du Real Madrid, où il sévit comme préparateur physique. Zinédine Zidane est allé le chercher cet été dans le staff de l'équipe de France, où il a joué un rôle majeur dans le sacre mondial en 2018. Un destin extraordinaire, mais surtout un cheminement logique pour ce bourreau de travail, combinant à merveille sa passion pour la recherche et son amour pour le terrain. À la découverte d'un homme de l'ombre brillant.

Gregory Dupont, Guy Stephan, Didier Deschamps & Franck Raviot with the #WorldCup trophy. #FRA [by Lars Baron]: pic.twitter.com/BUgzNoP7Tm -- fp (@FtblPhotos) July 15, 2018

L'été commence à pointer le bout de son nez, les amateurs de ballon rond sont déjà tout excités : dans quelques jours, la Coupe du monde de football en Russie doit débuter. Dans son salon, Denis Jouvenet est tranquillement installé dans son canapé. Le quinquagénaire compte bien déguster le match de préparation de la France, en attendant que les choses sérieuses commencent. Et puis, soudain, un visage familier apparaît furtivement sur son écran. "", s'interroge le Cambrésien. Ce visage, c'est celui de Grégory Dupont. Denis Jouvenet l'a connu dans les années 1990, quand il était entraîneur de l'AC Cambrai et que le jeune Grégory jouait dans les cages. Il fouille et il trouve : tiens, le bonhomme est le préparateur physique de l'équipe de France depuis janvier. Tout s'explique.Plus d'un mois plus tard, Grégory Dupont est champion du monde. Au début de l'aventure, il était amusé d'avoir le droit, comme les joueurs, à son portrait stylisé sur la porte de sa chambre à l'hôtel d'Istra. Le 15 juillet 2018, sous l'orage moscovite, il pose avec le trophée Jules-Rimet aux côtés de Guy Stéphan, Franck Raviot, et bien sûr Didier Deschamps, sur la pelouse du stade Loujniki. Car ce Lire la suite de l'article sur SoFoot.com