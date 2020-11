Qui est Fabrizio Toffolo, l'ancien leader des Ultras de la Lazio Rome ?

Cris de singe, saluts mussoliniens, bastons et accusations de malversations financières... Fabrizio Toffolo, ancien leader des Irriducibili de la Lazio, est l'un des personnages les plus sulfureux du monde ultra. Du haut de ses seize ans d'interdiction de stade, il raconte son histoire. En sirotant un thé.

Ces quinze dernières années, Fabrizio Toffolo s'est rendu seulement trois fois au stade. D'ailleurs, il n'y remettra certainement plus jamais les pieds. Il a fait un calcul : depuis qu'il supporte la Lazio, il a passé plus de temps assigné à résidence, en prison, et à pointer au commissariat qu'en tribune. En tout, seize années cumulées d'interdiction de stade. Il s'est trouvé trois explications. La première :La deuxième :La troisième :La justice a donné des réponses un peu plus détaillées : violence, dégradation, tentative d'extorsion, association de malfaiteurs, menaces. Une mauvaise réputation liée pour une bonne part à la carte de visite du bonhomme : Fabrizio Toffolo est l'un des leaders historiques des Irriducibili de la Lazio, le groupe ultra le plus sulfureux du monde. Le curriculum du groupe témoigne des spécialités locales : bagarres à répétition, cris de singe, banderoles antisémites, sympathies affichées envers Mussolini, messages de soutien au criminel de guerre Arkan... Une sorte de mal absolu faitequi fit dire un jour à Lilian Thuram qu'il refuserait de jouer à la Lazio tant que ses horribles supporters seraient présents au stade. Alors ? Alors première surprise : pour raconter son histoire, un jour d'hiver, il y a quelques années, Toffolo a donné rendez-vous dans le quartier étudiant de Rome, San Lorenzo. Une zone historiquement liée à l'AS Roma et plutôt marquée à gauche. Lorsqu'il descend de sa vespa, pile à l'heure fixée, il est accueilli chaleureusement par des gamins qui traînent dans le parc à côté :, répond-il poliment. Puis Fabrizio Toffolo s'assoit, et commande un thé. Tranquille et posé.