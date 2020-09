Qui est Daniel Thioune, le seul entraîneur professionnel noir d'Allemagne ?

Daniel Thioune est le seul entraîneur professionnel noir d'Allemagne. Mais cet ancien attaquant de seconde zone a surtout la mission de ramener Hambourg en Bundesliga. Premier test ce lundi soir face au Dynamo Dresde, à l'occasion du premier tour de la Pokal. Portrait d'un homme qui n'a jamais servi de faire-valoir.



On était au premier match d'Hambourg en D2

Je ne suis pas raciste, mais...

En Allemagne, il est de notoriété publique que le Hamburger SV a la fâcheuse tendance de changer d'entraîneur comme de chemise. Depuis la relégation du Dino en D2 à la fin de la saison 2017-2018, ils sont déjà quatre à s'être relayés sur le banc du Volksparkstadion. Le dernier en date, nommé pour deux ans au début du mois de juillet, a 46 ans et s'appelle Daniel Thioune. Quand il était encore attaquant, ce fils d'un père sénégalais et d'une mère allemande n'a jamais vraiment réussi à attirer la lumière. Sa modeste carrière, il la passe principalement à Osnabrück et à Ahlen, deux clubs bien éloignés de Hambourg et des bords de l'Elbe, mais avec lesquels il remporte tout de même deux titres de champion régional.C'est d'ailleurs à Osnabrück, sa ville, que sa carrière d'entraîneur démarre véritablement, lorsqu'il prend les rênes de l'équipe-première en 2017. Trois ans plus tard, il est parvenu à hisser et installer un modeste club de Basse-Saxe dans l'antichambre, non sans avoir été auréolé d'une couronne de champion de D3 remportée en 2019 et à laquelle s'ajoute l'honneur personnel d'avoir été élu entraîneur de l'année, en récoltant 36 voix sur 38 possibles. Un véritable plébiscite, passé plus ou moins inaperçu hors de la sphère de ceux qui suivent les divisions inférieures allemandes. Parce que ce que l'on retient avant tout de Daniel Thioune, c'est qu'il est noir.En Allemagne comme les autres grands championnats européens, les entraîneurs non blancs ne sont pas légion. Outre-Rhin, on se souvient certes de Valérien Ismaël, brièvement passé par Nuremberg et Wolfsburg, mais hormis le Français, point de coach noir à signaler. En cela, Daniel Thioune a conscience que, comme il le déclarait en octobre dernier au magazine