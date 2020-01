Qui est Chems-eddine Hafiz, le nouveau recteur de la Grande Mosquée de Paris?

Recteur de la Grande Mosquée de Paris n'est pas un job de tout repos. Chems-eddine Hafiz, le tout nouveau titulaire du poste depuis une semaine l'a découvert. Présent du matin au soir depuis lundi dans la mosquée au style mauresque du Ve arrondissement de Paris pour sentir le pouls de toutes les activités de l'institution, cet inconnu du grand public a aussi senti le vent de la polémique.À peine élu, déjà contesté. Lors d'une conférence de presse jeudi, sous le regard bienveillant de son prédécesseur Dalil Boubakeur démissionnaire, Chems-Eddine Hafiz a déminé un certain nombre de sujets épineux diffusés par voie de presse. Son élection, un « coup de force » ? « J'ai été élu à l'unanimité », répond l'intéressé. Un parachute doré de 300 000 euros voté pour son prédécesseur Dalil Boubakeur ? « De la calomnie. Il y a une hargne de la part de nos adversaires à vouloir salir cette institution. C'est totalement faux et c'est de la diffamation », réplique cet avocat de 65 ans déterminé.Le contexte est -il est vrai- brûlant au sein des instances représentatives de l'islam de France. Ce dimanche, Me Hafiz fera acte de candidature à la tête du Conseil français du culte musulman (CFCM), dont l'élection a été plusieurs fois reportée. « Je pense être un bon candidat. Mais je n'irais pas jusqu'à forcer la main, je ne souhaite pas mettre en péril l'édifice pour une question d'ego », confie en aparté le nouveau recteur. Son passé d'avocat du Front Polisario, ne plaide pas en sa faveur du côté des instances musulmanes proches du Maroc, qui pourraient lui opposer un veto.Avocat franco-algérien de 65 ansNé à Alger en 1954, Chems-eddine Hafiz est arrivé en France en 1990, il a depuis obtenu la nationalité française et affiche fièrement sa double culture. Pénaliste de formation, son cabinet de droit des affaires s'affiche aujourd'hui sur la prestigieuse avenue des ...