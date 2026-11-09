Qui est Carlos Vicens, nouvel entraîneur de Lyon et énième discipline de Guardiola ?

Paulo Fonseca parti, l'OL devait bien lui trouver un successeur. Chassé-croisé au Portugal puisque c’est Carlos Vicens, fraîchement débarqué de Braga, qui le remplace. Ex-adjoint de Guardiola et de nationalité espagnole, il n’en fallait pas plus pour lui coller l’étiquette de « disciple de Pep ». Encore un.

Un nouveau chapitre s’ouvre sur les bords du Rhône. Après 21 mois, Paulo Fonseca a préféré claquer la porte pour rejoindre son club de cœur, le Sporting Portugal. Pour dénicher son remplaçant, l’OL a prospecté dans la péninsule ibérique et a trouvé en Carlos Vicens, Espagnol débarqué de Braga il y a trois semaines, celui qui assurera la continuité voulue par la direction lyonnaise. Un rapide coup d’œil sur son CV peut faire comprendre deux choses : il est presque inconnu au bataillon, n’ayant eu à 43 ans que Braga comme expérience d’entraîneur principal mais il a aussi été l’un des adjoints de Guardiola à City.

Un parcours pas complètement guardiolesque

S’il n’a pas poussé le mimétisme jusqu’au crâne, il en est totalement fan. « Il était malade de Guardiola, il était complètement amoureux de ce qu’il représentait pour le football. C’était une obsession qu’il avait » , racontait en mai 2025 pour O Jogo , Nico López, pour qui Vicens était adjoint au Llosetense, entre 2015 et 2017. Pourtant, le début de parcours d’entraîneur de Vicens et de celui qui est de 12 ans son aîné n’a rien de similaire. Déjà, si l’on remonte aux racines, la carrière de footballeur n’est pas la même. Alors que Guardiola jouait pour la Roja et le Barça, Vicens n’a jamais touché au monde pro, et sa plus belle expérience est sûrement celle qu’il a vécue aux États-Unis. À l’époque, l’Espagnol passe sa dernière année d’études au pays de l’oncle Sam et remporte le championnat de sa conférence. À son retour, il foule les gazons de la troisième division des Baléares pendant deux ans avant de raccrocher les crampons à 27 ans.…

Loriane Pereira pour SOFOOT.com