Qui est Carlos Vicens, le successeur pressenti de Paulo Fonseca à Lyon ?

Qui est Carlos Vicens, le successeur pressenti de Paulo Fonseca à Lyon ?

Un Portugais de parti, un Espagnol de retrouvé. Alors que Paulo Fonseca s’apprête à quitter l’Olympique lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal, un nom est déjà annoncé de toutes parts pour lui succéder : Carlos Vicens . Vous ne connaissez pas ? Rien d’anormal : l’Espagnol de 43 ans n’a connu jusqu’à présent qu’une seule expérience d’un peu plus d’un an comme entraîneur principal, au Sporting Braga, de juillet 2025 à octobre dernier.

Celui qui se revendique comme un admirateur de Pep Guardiola et Marcelo Bielsa n’a jamais connu de carrière professionnelle malgré une formation passée à Majorque. Il a fait ses classes dans les divisions inférieures espagnoles et au sein du club universitaire américain des Texas Longhorns, avant de prendre sa retraite à 27 ans en raison de douleurs à la cheville.…

FL pour SOFOOT.com