 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qui est Carlos Vicens, le successeur pressenti de Paulo Fonseca à Lyon ?
information fournie par So Foot 02/11/2026 à 19:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Qui est Carlos Vicens, le successeur pressenti de Paulo Fonseca à Lyon ?

Qui est Carlos Vicens, le successeur pressenti de Paulo Fonseca à Lyon ?

Un Portugais de parti, un Espagnol de retrouvé. Alors que Paulo Fonseca s’apprête à quitter l’Olympique lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal, un nom est déjà annoncé de toutes parts pour lui succéder : Carlos Vicens . Vous ne connaissez pas ? Rien d’anormal : l’Espagnol de 43 ans n’a connu jusqu’à présent qu’une seule expérience d’un peu plus d’un an comme entraîneur principal, au Sporting Braga, de juillet 2025 à octobre dernier.

Celui qui se revendique comme un admirateur de Pep Guardiola et Marcelo Bielsa n’a jamais connu de carrière professionnelle malgré une formation passée à Majorque. Il a fait ses classes dans les divisions inférieures espagnoles et au sein du club universitaire américain des Texas Longhorns, avant de prendre sa retraite à 27 ans en raison de douleurs à la cheville.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Bayern perd un gros nom pour de longs mois
    Le Bayern perd un gros nom pour de longs mois
    information fournie par So Foot 02.11.2026 20:17 

    Ouf, ce n’est pas Michael Olise. Si le Bayern Munich a déjà pu récupérer le Français, touché lors du Klassiker face au Borussia Dortmund samedi, il n’en sera pas de même pour Ismael Saibari . Remplacé dès la 29 e minute de jeu après un choc avec Gregor Kobel, le ... Lire la suite

  • Les nommés pour le meilleur onze de l'année dévoilés, avec une énorme absence
    Les nommés pour le meilleur onze de l'année dévoilés, avec une énorme absence
    information fournie par So Foot 02.11.2026 19:56 

    Vous pensiez en avoir terminé avec les récompenses individuelles après le Ballon d’or ? Eh bien quand il y en a plus, il y en a encore : ce lundi, la FIFPRO a remis le couvert en dévoilant la liste des 26 joueurs nommés pour intégrer le meilleur onze de l’année ... Lire la suite

  • Route du Rhum: Violette Dorange veut rester en course malgré son accrochage
    Route du Rhum: Violette Dorange veut rester en course malgré son accrochage
    information fournie par AFP Video 02.11.2026 19:11 

    La benjamine du dernier Vendée Globe est arrivée en larmes au coeur de la nuit dans le port de Roscoff (Finistère) pour inspecter son Imoca Initiatives Coeur, endommagé peu après le départ dimanche lors d'une collision avec un concurrent.

  • JOJ Dakar-2026 : le Sénégal et la Suisse réunis autour de la lutte traditionnelle
    JOJ Dakar-2026 : le Sénégal et la Suisse réunis autour de la lutte traditionnelle
    information fournie par AFP Video 02.11.2026 19:10 

    Dans la banlieue de Dakar, des lutteurs sénégalais et suisses s'affrontent dans leurs disciplines respectives, en marge des Jeux olympiques de la jeunesse, ouverts samedi au Sénégal. Une initiative qui entend aussi renforcer les liens entre les deux pays et offrir ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank