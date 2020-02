Qui est Caleb Zady Sery, le dynamiteur du SM Caen ?

Étincelant dans son couloir gauche à Lens samedi, Caleb Zady Sery se révèle comme l'une des pépites de la saison en Ligue 2, sous la tunique de Malherbe. À 20 ans, l'ancien de l'AC Ajaccio ne manque ni de talent, ni d'ambition.

Caen humilie Lens

On ne sait pas vraiment s'il est gaucher, droitier ou les deux. Lorsque Vegedream a écrit ce que vous savez, Caleb Zady Sery n'avait que 18 ans et demi et avait débarqué quelques mois plus tôt en Corse en provenance de sa Côte d'Ivoire natale, avec du feu dans les jambes. Dix-neuf mois plus tard, il vient d'écœurer Bollaert et est en train de mettre la Ligue 2 dans sa poche. Et si son ancien partenaire Mathieu Coutadeur clame avec assurance qu'"", c'est à l'aide de l'autre patte ce samedi à Lens que l'ailier caennais a devancé Steven Fortes au quart d'heure de jeu puis servi sur un plateau Malik Tchokounté à l'orée du dernier quart d'heure. Au total, ce sont même deux penaltys qu'a provoqués l'ancien Ajaccien, en plus de sa passe décisive, pour faire plier à lui tout seul un Racing à l'ouest (1-4). ", a lâché le héros normand après coup." Message reçu.La vingtaine désormais atteinte, Zady est en train de faire fructifier les deux millions d'euros que Malherbe a posé sur la table dans ledu dernier mercato estival, afin de le chiper à l'AC Ajaccio. Il sortait alors de son premier exercice chez les pros et avait laissé ici et là un paquet de promesses, en 21 apparitions (6 titularisations). Posé devant le match de Gambardella de l'ACA ce dimanche, Coutadeur prend le temps de raconter : "(Olivier Pantaloni, N.D.L.R.)" Comment ? Avec du Lire la suite de l'article sur SoFoot.com