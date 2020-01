Qui es-tu vraiment, le championnat des pelouses ?

Tout le monde connaît les classements de Ligue 1 Conforama et Domino's Ligue 2 qui déterminent les places européennes, les titres, les montées et les descentes. Mais on connaît moins le championnat des pelouses BKT qui récompense pourtant les plus beaux gazons de l'Hexagone. Un véritable Graal pour les jardiniers du football français !



L'œil du jardinier

Parce qu'il est important de bichonner son outil de travail, la LFP a décidé de lancer en 2013 le championnat des pelouses, une sorte de ligue parallèle pour évaluer le soin apporté par les clubs à leurs gazons. À Brest, comme partout en France, on prend ce championnat très au sérieux. Si le Stade Brestois va lutter pour son maintien dans l'élite du foot français, sa pelouse joue en revanche le podium ! Ce bon classement, c'est la récompense du travail de Jérôme Tréguier, jardinier (ou "référent pelouses" comme on dit dans le jargon) détaché auprès du club breton par la société Sparfel. Pour Jérôme qui cajole quotidiennement la pelouse du stade Francis Le Blé, les pelouses de France sont mieux entretenues depuis la création du championnat :Concrètement, comment ça se passe ? À chaque rencontre, la pelouse du club qui reçoit est évaluée par les clubs qui disputent le match, l'arbitre central et le réalisateur TV, qui sont amenés à juger selon des critères tels que la souplesse de la pelouse, son aspect visuel ou la trajectoire du ballon au sol. À la fin de la rencontre, en fonction de ces critères, les différentes parties donnent une note d'évaluation dont on fait ensuite la moyenne. À mi-parcours en Ligue 1 Conforama, c'est le Paris Saint-Germain qui est en tête avec une note de 19. Suivent Amiens avec 18,4 et Brest donc avec 18.explique Jérôme Tréguier.