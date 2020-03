Qui es-tu Nicolas Holveck, le nouveau président du Stade rennais ?

En milieu de semaine, Nicolas Holveck a officiellement enfilé le costume de président exécutif du Stade rennais, plus d'un mois après le départ d'Olivier Létang. Dans le monde du foot depuis plus de vingt ans, entre Nancy et Monaco, l'homme de 48 ans s'impose comme une excellente pioche pour le club breton.

Létang, la chute du président

Ceux qui l'ont connu sont unanimes : Nicolas Holveck est quelqu'un de discret. Un homme terriblement compétent, mais un homme de l'ombre. Ce qui ne l'a pas empêché de prendre (un peu) la lumière en milieu de semaine, en revêtant officiellement le costume de président exécutif du Stade rennais, plus d'un mois après le départ surprise d'Olivier Létang et une dizaine de jours après avoir quitté son poste de directeur adjoint de l'ASM. Ironie du sort : le dirigeant de 48 ans commence sa nouvelle aventure confiné à la Turbie, dans les Alpes-Maritimes, loin des bureaux de la Piverdière et sans avoir encore pris ses marques dans la capitale bretonne. Peu importe la crise sanitaire, Holveck est prêt depuis plusieurs semaines : le nouvel homme fort de Rennes a déjà rencontré la famille Pinault et pu discuter avec Julien Stéphan. La preuve que son arrivée dans l'organigramme du SRFC était devenu un secret de polichinelle.Pas très connu du grand public, le nouveau boss jouit d'une excellente réputation dans le milieu et ressemble à une bonne pioche pour les Rouge et Noir. ", assure Pablo Correa, qui l'a longtemps côtoyé à Nancy (2002-2011 et 2013-2014)." En attendant de trouver un directeur sportif - Florian Maurice est en pole position -, le président rennais a déjà pu faire la tournée des médias pour dessiner les contours du projet, affirmer son ambition et afficher son excitation. "