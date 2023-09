Qui es-tu, DAZN ?

Edge motif, Featrure-DAZN microphone, close up. Soccer 1st Bundesliga season 2021/2022, 2nd matchday, matchday02 FC Bayern Munich-1st FC Cologne 3-2 on 08/22/2021, ALLIANZARENA Muenchen. By Icon Sport

Contrairement à Canal+, DAZN a clairement annoncé son intention de participer à l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Présentation de cette plateforme de streaming, encore méconnue en France.

Une page va se tourner. Comme révélé en début de semaine, Canal+ a fait part à la LFP de son intention de ne pas participer à l’appel d’offres des droits TV de la Ligue 1 (et de la Ligue 2) pour la période 2024-2029, dont le résultat sera divulgué le 17 octobre prochain. On peut y déceler un coup dur pour le championnat de France, qui voit son diffuseur historique lui tourner le dos. On peut aussi considérer qu’il y a là une belle opportunité à saisir pour les autres acteurs du marché. Si certains sont déjà identifiés et connus des suiveurs du foot hexagonal, comme beIN Sports ou Prime Video, l’arrivée d’un nouveau visage n’est surtout pas à exclure. Comme celui de DAZN, qui n’a pas fait mystère de sa volonté d’avancer ses pions pour acquérir la diffusion de rencontres de Ligue 1. « C’est un bon produit et on pense qu’elle est un peu sous-évaluée, qu’il y a un potentiel de croissance à la fois en France et à l’international, a ainsi affirmé Marc Watson, le directeur commercial du groupe, à l’AFP. On estime honnêtement que nous sommes le meilleur partenaire pour exploiter ce potentiel. » Rien que ça.

Le « Netflix du sport », mythe et réalité

Beaucoup ne le savent pas, mais DAZN (prononcer « Dazone ») diffuse des événements sportifs en France depuis quelque temps déjà. En plus des sports de combat, l’un de ses produits phares à l’international, son catalogue tricolore comprend notamment la NFL, le championnat belge, la Ligue des champions féminine, la Liga et la Bundesliga féminines. Pour accéder à cette offre, il faut s’abonner via son site internet ou son application mobile. Car depuis sa création, en 2015, DAZN est un service de streaming en ligne, s’inscrivant dans un mode de consommation du sport qui se distingue de celui de la télévision linéaire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si sa stratégie de communication vise à se décrire comme étant le « Netflix du sport ».…

Propos de Pierre Maes recueillis par RB, ceux de Shay Segev tirés de L'Équipe.

Par Raphaël Brosse pour SOFOOT.com