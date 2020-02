Qui es-tu Bala Devi, seule footballeuse professionnelle indienne ?

L'Inde est un pays de 1 296 834 042 habitants, dont la moitié sont des femmes. Sur ce presque demi-milliard d'individus, un seul dispose du statut de footballeuse professionnelle. Elle se nomme Bala Devi et porte les couleurs des Glasgow Rangers depuis cet hiver. Portrait d'une attaquante actuellement relevée de ses fonctions de policière, mais pas de son rôle de modèle pour la jeunesse de son pays.

Sympathy for the Devi

Alors que la première division féminine écossaise reprend ses droits ce week-end, tous les yeux seront braqués sur le Glasgow City FC, champion incontesté depuis 2009, l'année où le championnat a changé de format pour passer sur un système calendaire et une saison qui s'étend de février à novembre. Mais l'autre objet de curiosité de cette, ce sont aussi les Glasgow Rangers qui se sont imposés comme la sensation du dernier mercato, avec pas moins de quatorze nouvelles arrivées. Parmi elles, l'ancienne milieu de terrain du FC Fleury Sonia O'Neill, les Françaises Lisa Martinez et Daïna Bourma, mais surtout, l'attaquante Bala Devi. Bala qui ? Bien plus qu'une serial-buteuse, une ambassadrice.Manipur, à 8700 kilomètres à l'est de Glasgow. C'est dans cet état du nord-est de l'Inde que Bala Devi voit le jour en 1990, l'année où les Rangers remportent leur 39titre de champion d'Écosse. À la croisée des millénaires, Bala grandit entourée de trois frères et soeurs au coeur d'un environnement "". Cet isolement géographique ne l'empêche pas de se mettre très tôt au sport. Tennis et handball font partie de ses loisirs, mais c'est finalement vers le ballon rond qu'elle finit par jeter son dévolu. "Sa première licence, Bala la signe à onze ans dans le club de son village. Mais très vite, son talent va dépasser Lire la suite de l'article sur SoFoot.com