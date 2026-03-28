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Qui doit être l’ailier gauche des Bleus ?
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 20:23

Qui doit être l’ailier gauche des Bleus ?

Qui doit être l’ailier gauche des Bleus ?

À moins de trois mois de la Coupe du monde, Didier Deschamps profite de cette ultime trêve internationale pour observer les nombreux joueurs qui peuvent postuler dans son onze type. Si les incontournables Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé seront, sauf grosse surprise, titulaires lors de ce Mondial 2026, qui complétera l’armada offensive des Bleus ? Voici les principaux prétendants.

Si Kylian Mbappé, qui n’est plus qu’à deux buts de devenir le meilleur buteur des Bleus, Michael Olise, perçu comme le successeur d’Antoine Griezmann, et Ousmane Dembélé, Ballon d’or 2025, assurent une force de frappe unique à l’attaque des Bleus, un problème persiste en équipe de France depuis plusieurs rassemblements. On pourrait évoquer le manque de garanties chez les latéraux et la charnière centrale, tout sauf rassurante face au Brésil jeudi (2-1), mais la faille qui doit provoquer des maux de tête à Didier Deschamps est son incapacité à installer un ailier gauche sur le moyen/long terme. Voici les six joueurs qui peuvent s’emparer du poste (ou pas).

Hugo Ekitiké

Longtemps considéré comme un attaquant surcoté, notamment à la suite de son passage raté au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitiké a su, doucement mais sûrement, faire taire les critiques. Arrivé à Liverpool cet été pour plus de 90 millions d’euros, l’attaquant de 23 ans, qui s’était refait une santé à l’Eintracht Francfort entre-temps, a pris une nouvelle dimension sur les bords de la Mersey et prouvé lors des bouts de matchs qu’il a eus lors des éliminatoires de la Coupe du monde, et plus récemment avec sa prestation aboutie face au Brésil, qu’il avait de nombreuses qualités pour ce poste. À coups de retours défensifs musclés, de combinaisons intelligentes avec ses coéquipiers, notamment son capitaine, et de sang-froid face au but, Ekitiké, même s’il n’est pas un ailier pur, a de solides arguments à faire valoir.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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