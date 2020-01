Qui a volé le trophée "The Best" de Wendie Renard ?

Le 2 janvier 2019, Wendie Renard se trouve dans un TGV Paris-Lyon. Elle arrive sur les coups de midi à la gare de Lyon Part-Dieu, mais ne se doute pas encore qu'elle s'apprête à se faire dérober un objet très précieux : son trophée "The Best". Voici la liste des principaux suspects.

Bouhaddi : " Prendre un but, ça fait tache "

Premier réflexe lorsque l'on prend place seul(e) à bord d'un TGV : vérifier l'identité de son voisin au moment de la présentation des billets. Une erreur de débutant, qui aurait permis à Wendie Renard d'identifier assez rapidement Rudi Völler, au lieu de se rassurer en se disant que c'était un simple passager sans histoire qui siégeait à ses côtés. En bon patriote et légende de l'OM, l'homme de 59 ans a profité de la naïveté de la défenseure des Bleues pour venger Potsdam, Francfort ou encore Wolfsbourg. Pourquoi eux ? Tout simplement car ils ont tous été victimes de Renard et de l'OL en finale de Ligue des Champions ces dernières années. À sa sortie du train, sous les "" du chef de gare, le renard allemand a pris la fuite la breloque sous le bras. Peut-être qu'un tour du côté de l'armoire à trophée du Bayer Leverkusen pourrait permettre à Wendie de retrouver son bonheur.Depuis les révélations de Copy Comics l'accusant d'avoir plagié de nombreux humoristes, les symptômes de kleptomanie dont souffre Gad Elmaleh n'ont fait qu'empirer. Oui, le comique français de 48 ans, qui n'a pas pour autant arrêté les spectacles - loin de là - s'attaque désormais aux objets. En route pour Lyon, où Gad a choisi de poser ses valises pour préparer son prochain show, le natif de Casablanca remarque un scintillement émanant de l'un des bagages cabines. S'il comprend rapidement que ce n'est pas une lueur qui va le remettre sur le droit chemin, Gad Elmaleh pense aussi qu'un trophée avec écrit "The Best" dessus peut lui permettre de retrouver le trône de la scène humoristique française. Un pas de plus vers un Oscar.