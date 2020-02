Querelle dans l'Ariège : ils bloquent le chemin, les voisins portent plainte

La campagne, havre de paix, se dit-on. A en croire Noël Basaïa, l'un des habitants du hameau de Paychels à Besset (Ariège), tout cela pourrait plutôt « se terminer en guerre ». A l'origine du conflit, l'achat d'une ferme devant laquelle passe le chemin qui dessert les cinq autres familles du hameau. Or, les nouveaux propriétaires, arrivés il y a près de deux ans, assurent que ce passage est privé et souhaitent en conserver l'usage unique. Le genre de désaccord que l'on peut régler à l'amiable. C'est d'ailleurs le souhait du maire de Besset, Philippe Alibert, qui « fait appel au médiateur de la République, sans succès ».« Tout le monde a été prévenu par une lettre recommandée des nouveaux arrivants, disant qu'ils allaient barrer la route à telle date, explique l'élu. Quand j'ai vu que les travaux allaient commencer, je suis intervenu avec la gendarmerie et j'ai obtenu un délai d'un mois. » Un report qui aurait dû, selon lui, permettre aux habitants de déposer un référé... Il estime ne pas pouvoir en faire plus, le chemin étant privé.« On n'enferme pas les gens »Un fait que ne conteste pas Noël Basaïa. Mais il y oppose un droit de passage datant de 1956, en échange de la cession d'un champ et regrette de ne pas connaître ces voisins « immatriculés 66 », avec qui il assure n'avoir jamais pu échanger. « Ils ont creusé une tranchée et installé une barrière cadenassée. Je comprends qu'ils soient dérangés, on passe devant chez eux. Mais ils le savaient avant d'acheter. »Obligé d'emprunter un champ de boue, il s'emporte : « On n'enferme pas les gens. » Les familles bloquées ont constitué un dossier auprès d'un avocat et attendent que l'affaire soit jugée. Noël Basaïa pointe du doigt l'inaction du maire qui s'estime impuissant : « Il n'y a rien de communal sur le cadastre. La préfecture m'a dit de ne pas intervenir. Je ne m'en mêle plus », répond ...