Quentin Westberg : "dans le foot, si tu t'attaches à ton contrat..."

Parti d'Auxerre à Toronto en février dernier, Quentin Westberg aka "Q" s'apprête à disputer la finale de la MLS ce dimanche face à Seattle (coup d'envoi 21h HF). Heureux dans la vie et décisif sur le terrain, le gardien de 33 ans raconte sa double-culture franco-américaine, Toronto et les années Clairefontaine, avec le boubou offert par Abou Diaby et du Nelly dans les oreilles.

Ma mère étudiait l'anglais à la fac de Nanterre (Hauts-de-Seine) et elle a eu une bourse d'étude pour aller aux Etats-Unis pendant l'été, à, au nord de Boston. C'est là qu'elle a rencontré mon père, qui faisait lui des jobs d'été sur le campus pour financer ses études de théâtre. Ensuite, ils ont habité pendant quelques années à Atlanta, où ma mère donnait des cours de français. Vu que ma mère avait une possibilité d'emploi stable en France et que pour mon père, c'était à coups d'opportunités ici et là, quand est arrivé le moment de fonder une famille, ils ont déménagé. Et je suis né en France en 86.Sa vocation, c'est d'être metteur en scène. Il faisait des voix, des traductions, de l'enseignement pour économiser et lancer son spectacle. Toute ma jeunesse, c'était ça : mon père bossait pendant six mois, ensuite, il allait au festival d'Avignon dans des salles d'une dizaine de personnes ou des salles parisiennes grandes comme un salon, où tu dois descendre un escalier à 60°c pour aller dans les loges... C'était l'environnement théâtral du bas de l'échelle.Ça m'a forgé de le voir poursuivre ses rêves, sans énormément de succès, mais je le voyais ne jamais rien lâcher. Je me souviens que je le suivais dans ses répétitions. En fait, ce qu'il a fait, ça ressemble beaucoup à ce que nous, on fait dans le foot. On a tous des espoirs de Ligue des champions, mais il faut savoir se contenter des projets qui s'offrent à toi en National. Et, cartonner en National ça t'ouvre les portes de la Ligue 2.