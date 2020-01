Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quentin Fillon-Maillet remporte la mass-start Reuters • 26/01/2020 à 13:22









Quentin Fillon-Maillet remporte la mass-start par Samuel Martin (iDalgo) Le week-end de biathlon français à Pokljuka continue sur sa très bonne voie. Pour la dernière épreuve avant les championnats du monde, Quentin Fillon-Maillet a devancé tout le monde sur la mass-start. Après sa participation dans la victoire du relais mixte hier, le skieur tricolore a réalisé une course quasi-parfaite. Sur les skis, il était le plus fort et il l'a montré dès le premier tour. Mais il a ensuite été très bon derrière sa carabine (19/20) en profitant des nombreuses erreurs de ses adversaires sur le pas de tir. La désillusion vient cette fois-ci de Martin Fourcade. Sorti en deuxième place après le dernier debout, le leader du classement général a faiblit dans les derniers kilomètres en voyant le trio Doll-Boe-Christiansen revenir fort. Au sprint, il ne peut faire mieux que 5e. C'est l'Allemand qui s'adjuge la deuxième position devant Johannes Boe. Les Norvégiens réussissent là une grosse performance avec 5 hommes dans le top 10.

