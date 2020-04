Quentin Danloux : "J'habite juste à côté de chez Nairo Quintana"

Personne ne le connaît. Pourtant, il a osé ce qu'aucun autre Français n'a envisagé avant lui. À seulement 18 ans, Quentin Danloux s'est engagé avec un club colombien. Le 16 janvier dernier, il quittait définitivement l'Espagne où il a grandi pour le Patriotas Boyacá, à Tunja. Le voilà, 8100 km plus loin, 2800 m plus haut, seul, dans un pays dont il ne connaissait rien avant d'y mettre les pieds, face à un défi qu'il fallait avoir les couilles de tenter.

"Mes coéquipiers ont bien rigolé quand il m'ont rasé la tête après avoir signé mon contrat professionnel avec Patriotas. Je dois avouer

À l'heure où tout bon footballeur sud-américain rêve de partir en Europe, Quentin Danloux, natif de Bordeaux, mais adopté par l'Espagne à ses trois ans, a décidé de faire le chemin inverse. Le Patriotas Boyacá, club de Tunja, la ville la plus haute de Colombie, est venu le chercher au FC Novelda et lui a offert son premier contrat pro. Aujourd'hui, il voit son adaptation à l'altitude, aux pelouses naturelles et à la culture colombienne freinée par le Covid-19. Confiné dans les montages de Tunja, celles-là même qui ont vu Jeannie Longo devenir championne du monde du contre-la-montre en 1995, le milieu défensif revient sur cette expérience inédite, un peu plus de quatre mois après son arrivée.Il n'y a rien de tout ça. Ces histoires remontent à plus de dix ans en arrière. Moi, je suis à Tunja, c'est hyper sécurisé, je m'y sens bien. Même à Bogota, où je suis allé deux jours, je ne me suis pas du tout senti en danger. Quand je suis arrivé à Tunja, je venais d'avoir 18 ans, mon père m'accompagnait et s'il avait vu des histoires de drogue ou de violence, il ne m'aurait jamais laissé signer. En plus, j'habite dans l'immeuble juste à côté de chez Nairo Quintana. Je ne lui ai jamais parlé, mais, une fois, je l'ai vu aller faire ses courses.C'est une légende ! D'autant plus que le cyclisme est très réputé en Colombie.Je me rappelle le jour où je suis arrivé à Tunja. Je suis le petit jeune de 18 ans, avec son sac sur le dos, venant d'Europe avec son père.