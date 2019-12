Quels trains rouleront pour Noël ? La SNCF dévoile ses prévisions pour les 20, 21 et 22 décembre

Cette annonce était très attendue, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites bat son plein. La SNCF a dévoilé ce mercredi après-midi ses prévisions pour vendredi, samedi et dimanche prochain, week-end de grand départ pour les vacances de Noël.En partant de l'hypothèse qu'il n'y aurait pas de « trêve de Noël » pour les grévistes, « entre 50 et 60 % des trains circuleront », a assuré Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF. Tout en assurant qu'il y « aura une solution pour tout le monde ».Le plan de transport a été « compacté » selon les mots de Rachel Picard, en termes d'horaires mais aussi de capacité : un maximum de rames doubles vont être utilisées. « Quasiment tous les Ouigo seront sur les rails », a-t-elle également assuré.La SNCF assure avoir anticipé un redéploiement des effectifs pour assurer un maximum de voyages ce week-end. « Toutes les rames » seront disponibles, a-t-elle en outre expliqué, évoquant des efforts de maintenance réalisés ces derniers jours.Comment cela va se traduire pour les 850 000 usagers ayant réservé un billet ce week-end ? Rachel Picard a décrit trois cas : « Soit votre train est garanti (50 à 60 % des voyageurs), soit votre train est supprimé et nous vous rebasculons sur un trajet alternatif (15 %), soit vous pourrez échanger votre billet (32 %) ».Un train garanti ?Dans la matinée, le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari s'était voulu rassurant, promettant à « l'ensemble des Français qui ont un billet » qu'ils auront un « un train garanti ». Mais pas forcément une place assise, nous avait précisé la SNCF.Les syndicats ne se prononceront pas avant jeudi sur le maintien ou non de la grève pendant Noël. Mais la SNCF sait d'ores et déjà qu'elle pourra compter sur un certain nombre de cheminots non-grévistes, spécialement mis en congés le week-end dernier pour pouvoir travailler jusqu'à dimanche ...