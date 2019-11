Quels sont les meilleurs MacBook à s'offrir en 2019 ?

Comparatif « Wirecutter ». Rapidité, compacité, autonomie... Notre guide vous aidera à vous faire un avis sur les derniers ordinateurs portables Apple, et à choisir le modèle le plus adapté à vos besoins, entre le MacBook Pro et le MacBook Air.

Réalisé aux États-Unis, ce test a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire en version originale ici.

ARTICLE MIS À JOUR : Notre nouveau modèle favori est le MacBook Pro 13 pouces (2019, deux ports Thunderbolt 3), tandis que le MacBook Air (2019) est notre nouveau choix petit budget. Nous recommandons toujours le MacBook Pro 15 pouces (2019) si vous avez besoin d'un écran plus grand et d'une puissance supérieure pour le montage photo et vidéo.

Pour la plupart des utilisateurs, le meilleur ordinateur portable Apple est le MacBook Pro 13 pouces (2019, deux ports Thunderbolt 3). Il est largement assez rapide pour les tâches courantes (navigation web, rédaction de documents et montage photo et vidéo), il est doté d'un excellent écran haute résolution, d'un remarquable trackpad, son autonomie est suffisante pour tenir toute une journée et son prix est raisonnable (relativement parlant).

Le MacBook Pro 13 pouces d'entrée de gamme inclut un processeur quadri cœur et une carte graphique beaucoup plus rapide que ceux du MacBook Air, ce qui permet de travailler bien plus vite. Le Pro 13 pouces de 2019 est presque aussi rapide que les modèles 15 pouces des années précédentes. Ce modèle compte quelques lacunes, mais que l'on retrouve sur la quasi-totalité des ordinateurs portables Apple récents : les touches peu profondes, des connecteurs en petit nombre et souvent identiques (ici deux ports Thunderbolt 3), qui poussent à acquérir un hub USB-C ou de nouveaux câbles, et un prix élevé par rapport aux modèles d'ordinateurs portables Windows qui offrent des performances et des fonctionnalités similaires (en particulier s'il vous faut plus de 128 Go d'espace de stockage). Mais le poids plume du MacBook Pro, sa robustesse et la qualité du service d'assistance en font un bon choix, en particulier si vous avez un iPhone ou d'autres équipements Apple.

