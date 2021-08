Quels sont les meilleurs aéroports du monde en 2021 ?

La France ne parvient pas à se hisser parmi les dix premiers.

Un Airbus devant le terminal F de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, en région parisienne. ( AFP / ERIC PIERMONT )

Doha, Tokyo, Singapour, Séoul... L'organisme britannique Skytrax vient de révéler son classement annuel des meilleurs aéroports du monde, comme le relaye Le Figaro .

Si l' aéroport de Doha au Qatar se hisse à la première place de ce classement (il était 3e en 2020), les quatre places suivantes reviennent à des aéroports asiatiques : Tokyo Haneda qui conserve sa deuxième place, Singapour Changi qui descend à la troisième place après avoir occupé la première en 2020, Séoul Inchéon qui conserve sa quatrième place et Tokyo Narita qui gagne deux places pour rejoindre le top 5.

Viennent ensuite les aéroports européens de Munich, Zurich et London Heathrow, qui occupent respectivement la 6e, 7e et 8e place (5e, 11e et 12e en 2020). Les aéroports de Kansai (Japon) et Hong Kong complètent ce top dix.

Premier aéroport français au classement des meilleurs aéroports du monde, Roissy-Charles de Gaulle gagne cinq places par rapport à 2020 et se hisse à la 15e place du classement. L'aéroport francilien figure en outre à la sixième place du classement des meilleurs aéroports européens et à la 7e dans la catégorie "Meilleur personnel d'aéroport en Europe".

L'autre aéroport français à figurer au classement des meilleurs aéroports du monde, celui d' Orly , en banlieue parisienne. Il se classe à la 73e position, en gagnant trois places par rapport à 2020.

Par ailleurs, au classement des meilleurs aéroports européens, l'aéroport de Munich arrive en première position, suivi de ceux de Zurich, London Heathrow, Amsterdam Schiphol et Helsinki-Vantaa.