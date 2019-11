Quels sont les enjeux des élections législatives britanniques ?

Alors que le coup d'envoi de la campagne des élections britanniques du 12 décembre a été donné, l'heure est aux idéologies et aux passions plutôt qu'au pragmatisme, qui faisait le charme de la vie publique outre-Manche. Jamais depuis la « mère des batailles » de 1979 entre Margaret Thatcher et James Callaghan, le résultat des législatives n'aura autant pesé sur la destinée d'un pays traumatisé par les divisions sur le Brexit.Lire aussi Nathalie Loiseau : « Le Brexit est un jeu de dupes pour les Britanniques »Pour en comprendre l'enjeu, un petit rappel s'impose. Les élections à la Chambre des communes se tiennent au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Dans chacune des 650 circonscriptions d'Angleterre du pays de Galles, d'Écosse et d'Irlande du Nord, le candidat recueillant le plus de voix devient député. Ce système favorise traditionnellement les deux grands partis, conservateur et travailliste, au détriment des petites formations, en raison de la prévalence du « vote utile » au cours de l'unique premier tour. Le parti qui détient la majorité absolue à la Chambre basse est appelé par la reine à former un gouvernement.Boris Johnson promis à une courte majoritéL'actuel Premier ministre, Boris Johnson, qui n'a pas été élu, mais choisi par la base conservatrice, ne dispose pas de majorité. Selon les sondages, le leader de la droite, grand favori, devrait obtenir une courte majorité. Le chef du gouvernement...