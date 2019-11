Quels rêves pour la ville de demain ? Un débat du Monde Festival

Bâtiments qui mêlent les publics et les usages, adaptés à la crise climatique : les architectes et urbanistes Dominique Perrault et Nathalie de Vries ont débattu au Monde Festival de leur vision de la ville du futur.

Le Français Dominique Perrault et la Néerlandaise Nathalie de Vries font partie de ces architectes stars, urbanistes par ailleurs, dont les bâtiments transforment jour après jour la face de notre planète. Au premier, le rationalisme à la française, la géométrie au cordeau, l'élégance monumentale. A la seconde le pur principe de plaisir, l'esthétique pop décomplexée et la provocation potache. Des visions que tout oppose en apparence mais qui prennent pareillement racine dans la matière des rêves, et que les deux architectes ont confrontées le 5 octobre à l'Opéra Bastille.

Une rencontre animée par Isabelle Regnier, journaliste au Monde.

