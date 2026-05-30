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Quels Français ont marqué en finale de C1 ?
information fournie par So Foot 30/05/2026 à 20:43

Quels Français ont marqué en finale de C1 ?

Quels Français ont marqué en finale de C1 ?

Un de plus ! En égalisant sur penalty contre Arsenal, Ousmane Dembélé a inscrit le premier but de sa carrière en finale de Ligue des champions . Le Ballon d’or 2025, resté muet face à l’Inter l’an passé, rejoint une très belle liste. Michel Leblond, Jean Templin et Michel Hidalgo ont montré la voie en 1956. Ont suivi : Michel Platini en 1985, Basile Boli en 1993, Marcel Desailly en 1994, Zinédine Zidane en 2002 , Karim Benzema en 2018, Kingsley Coman en 2020, puis Désiré Doué et Senny Mayulu en 2025 .

En élargissant le spectre à l’ensemble des finales européennes, Bruno N’Gotty avait offert la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe au PSG (1996), tandis qu’en C3, Daniel Dutuel (1996), Kevin Gameiro (2016), Paul Pogba (2017), Antoine Griezmann (2018) et Olivier Giroud (2019) avaient aussi fait trembler les filets. Jean-Philippe Mateta vient également de rejoindre la liste en marquant le seul but de la finale de la Ligue Conférence, mercredi, contre le Rayo Vallecano.…

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