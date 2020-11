Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quelques surprises aux essais Reuters • 13/11/2020 à 14:59









Quelques surprises aux essais par Samuel Messberg (iDalgo) Ce vendredi se disputaient les deux premières séances d'essais libres à Istanbul avant le Grand Prix qui se déroulera dimanche. Ce sont les Red Bull qui ont dominé ces deux séances avec notamment les deux premières places lors de la première séance avec un podium composé de Verstappen, Albon et Leclerc. Le Néerlandais a aussi remporté la seconde séance devant Charles Leclerc et Valtteri Bottas. Le Monégasque s'en est donc bien sorti de bon augure pour la suite du weekend. Pierre Gasly a lui pris la quatrième puis la septième position lors des deux séances. Esteban Ocon et Romain n'ont pas été en réussite ce vendredi avec comme résultat maximal la dixième position du pilote Renault lors de la première manche. Les Mercedes n'ont accroché qu'un seul podium sur les deux séances.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.