Quelque 400 établissements scolaires sécurisés depuis l'attentat d'Arras

Anne Genetet, la ministre de l'Education nationale, quittant le Conseil des ministres à l'Elysée, Paris, le 1e octobre 2024 ( AFP / Ludovic MARIN )

Quelque 400 établissements scolaires ont été sécurisés depuis l'assassinat par un jihadiste de l'enseignant Dominique Bernard à Arras le 13 octobre 2023, a annoncé vendredi la nouvelle ministre de l'Education nationale Anne Genetet.

"On a sécurisé plus de 400 établissements depuis l'attentat d'Arras", a-t-elle déclaré sur RTL, citant la mise en place de caméras, de portiques anti-intrusion, d'alarmes, mais aussi "des personnels formés".

Mme Genetet a évoqué "un travail à faire avec des collectivités locales parce qu'il y a aussi le chemin pour aller vers l'école", estimant que "plus vous mettez de personnels de sécurité dans la rue, plus le chemin de l'école est sûr".

Elle espère que les 100 derniers établissements jugés à risques soient sécurisés "sur l'année scolaire". Il y aura "zéro tolérance" face à des menaces proférées contre des enseignants et des agressions commises contre des élèves.

Selon le ministère, un "temps de recueillement et de réflexion" sera organisé dans les établissements scolaires en France le lundi 14 ou mardi 15 octobre en hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie tué par un islamiste radicalisé le 16 octobre 2020 en région parisienne.

En revanche, aucun "temps dédié en classe" n'est prévu lundi prochain, à l'occasion du premier anniversaire de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Mais le ministère précise qu'il a été "demandé aux recteurs" d'académie "la plus grande vigilance", "une remontée rapide des actes antisémites - et plus largement des actes ou discours de haine" et "des sanctions justes et proportionnées, en complément des actions de sensibilisation et prévention prévues par les enseignants".