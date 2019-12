Quelles stratégies pour compléter la réponse militaire contre le terrorisme ?

L'hommage national aux 13 soldats morts dans le crash de deux hélicoptères au Mali aura lieu ce lundi 2 décembre, une semaine après l'accident survenu lors d'une opération d'envergure lancée quelques jours plus tôt dans la vallée d'Eranga, située au sud d'Indelimane, dans le Liptako, région du centre-est du Mali où sévit l'organisation État islamique au grand Sahara (EIGS). Cette région dite des « trois frontières » située entre Mali, Burkina et Niger est la zone d'action du groupe EIGS depuis sa création en 2015. Il compte entre 100 et 200 combattants sur ce territoire du centre-nord du pays.En août 2014, 22 pays se sont unis pour lutter militairement contre Daech, mais maintenant que les frappes de la coalition ont cessé en Syrie, il ne reste plus guère que la France pour combattre la progression des mouvements djihadistes au Sahel. Protéger notre sécurité et nos libertés qui sont nos biens communs, c'est pourtant l'affaire de tous.Mali : Florence Parly salue « les 13 héros morts pour la France » (ministère des Armées).La mort des treize soldats français ne cessera de nous rappeler que l'État islamique et l'instauration du « califat » ne concernent plus seulement la Syrie et l'Irak. Le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, a proclamé un « califat islamique » dans le nord-est du Nigeria le 24 août 2014. Ce groupe islamiste nigérian lié à Al-Qaïda prend de l'ampleur en essayant de gagner du terrain dans cette...