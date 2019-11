Quelles sont les entreprises préférées des Français ?

Decathlon occupe la première place du podium avec une note moyenne de 11,67 sur 20.

Les drapeaux de la marque Decathlon le 27 février 2019 à Montpellier. ( AFP / PASCAL GUYOT )

Le Journal du Dimanche a publié dimanche 24 novembre le Top 50 des entreprises préférées des Français. Publié pour la première fois, ce palmarès*, qui note les entreprises sur un total de 20 points, est le fruit d'une enquête Ifop pour le JDD et Eight Advisory, cabinet de conseil financier et opérationnel.

C'est Decathlon qui occupe la tête de ce classement - réalisé selon six critères -, avec une note de 11,67 sur 20. Le distributeur spécialisé dans le sport et les loisirs se distingue tout particulièrement dans deux critères : sa capacité à améliorer le quotidien des Français et sa capacité à innover.

Yves Rocher numéro 1 pour l'environnement

"Decathlon a démocratisé le sport pour le plus grand nombre. Le groupe a lancé ses propres marques, pratique des prix abordables et multiplie les innovations", note pour le JDD Pascal Raidron, président d'Eight Advisory. Peugeot (11,34 points) et Renault (11,33 points) occupent les deuxième et troisième places du classement. Arrivent ensuite Citroën, Airbus, Yves Rocher, L'Oréal, Michelin, Danone. EDF ferme ce peloton de tête.

L'enquête présente aussi les champions par critère. Ainsi Peugeot est en première position pour son "impact sur l'économie française". Yves Rocher l'emporte dans le domaine de "l'implication en matière environnementale". Chanel arrive en première position pour sa capacité à "donner une bonne image de la France". Airbus est sur la première marche du podium pour "l'envie qu'elle suscite d'y travailler".

* L'enquête de l'ifop a été menée auprès d'un échantillon de 3.013 personnes pour Eight Advisory et le JDD du 30 septembre au 4 octobre 2019 selon la méthode des quotas.