Quelles sont les enseignes préférées des Français ?

Selon une étude du cabinet de conseil OC&C, Picard prend la tête du classement, suivi de Décathlon et Leroy Merlin.

Biocoop arrive en tête du classement Développement durable, suivi de La Vie Claire et L'Occitane en Provence. ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )

Changement au classement des enseignes préférées des Français. Selon une étude du cabinet de conseil OC&C, avec la crise, les consommateurs se raccrochent à des valeurs sûres. Le premier critère d'achat devient ainsi la confiance, suivi de la facilité d'achat, et non plus le prix, comme c'était le cas en 2019 lors de la dernière étude. Une évolution qui a une incidence sur le classement.

L'enseigne de surgelés Picard prend ainsi la tête du classement, ce qui ne lui était plus arrivé depuis 2014. Décathlon et Leroy Merlin prennent respectivement la deuxième et troisième place. Ces enseignes sont ensuite suivies de la Fnac, E.Leclerc, Cultura, Grand Frais, Yves Rocher, les Galeries Lafayette et Boulanger.

Quant à Amazon, elle ne fait plus partie des dix enseignes préférées des Français. Le géant américain du e-commerce occupait la neuvième place lors du dernier classement d'OC&C, réalisé en 2019, quand il se plaçait à la première place en 2013, 2015 et 2016 et deuxième en 2014. Le groupe reste toutefois l'enseigne la plus citée sur le critère de la facilité d'achat.

Des changements dans les manières de consommer

Plus d'un consommateur sur deux (58%) déclarant attacher de l’importance à l’environnement, le cabinet OC&C a établi un second classement basé sur le développement durable. Biocoop arrive alors en tête, suivi de La Vie Claire et l'Occitane en Provence.

Signe du changement des habitudes de consommation, Aroma-Zone, spécialisé dans la vente d'ingrédients naturels pour la réalisation de cosmétiques et produits d'hygiènes à faire chez soi, Back Market, spécialiste des appareils électriques et électroniques reconditionnés, et le géant de la seconde main Vinted se classent respectivement quatrième, cinquième et huitième.

Enfin, sur la manière de consommer, la crise a converti les Français au e-commerce qui projette d’acheter davantage en ligne par rapport à avant la crise. Ce changement est plus notable chez la génération Z et les millenials qui comptent augmenter leurs dépenses en ligne de 35-37%.