Quelles solutions face à la hausse des violences contre les pompiers ?

En septembre dernier, le congrès national des sapeurs-pompiers avait permis d'attirer l'attention sur la crise que traversent ceux-ci dans l'Hexagone. Les soldats du feu sont trop souvent débordés, mais aussi victimes d'agressions. Une situation confirmée par des chiffres. Sur les cinq premiers mois de l'année 2019, le nombre d'agressions serait en hausse de 50 % par rapport à la même période en 2018, pointe un rapport du Sénat, relayé par Le Figaro, qui préconise plusieurs solutions.L'observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) avait déjà tiré la sonnette d'alarme en recensant une hausse de 213 % des agressions entre 2008 et 2017. Soit une évolution de 899 à 2 813 victimes durant cette période. Dans le même temps, les interventions augmentent de façon importante. Face à ces deux symptômes, trois sénateurs, Loïc Hervé (centriste, Haute-Savoie), Patrick Kanner (socialiste, Nord) et Catherine Troendlé (Les Républicains, Haut-Rhin) vont donc présenter une stratégie d'action à la Haute Assemblée, ce mercredi 11 décembre.Lire aussi Le cri d'alarme du patron des pompiersUn besoin d'investissementsLe rapport se décline à travers trois problématiques identifiées. La première concerne les cas psychiatriques. Les sénateurs regrettent ainsi l'absence d'un fichier permettant d'identifier les personnes pouvant être dangereuses pour les autres et pour elles-mêmes. Comme exemple, ils citent le cas de Geoffroy...