Quelles options pour un joueur sans club à la fin du mercato ?

Le mercato a officiellement fermé ses portes en France. Les clubs professionnels ne peuvent donc recruter qu'un joker à l'intérieur des frontières nationales... ou alors puiser dans le contingent des joueurs libres. Pour ces derniers, la période qui s'ouvre est cruciale : ce sera le rebond ou une fin de carrière prématurée...

"Mon mercato a vraiment commencé le 6 octobre" Édouard Butin

Transferts

Il prend ça avec le sourire, mais on le sent dans le ton de sa voix, Jérémy Grimm aurait aimé que l'histoire se poursuive avec le Racing Club de Strasbourg, son club formateur. À 33 ans, il n'a signé son premier contrat professionnel qu'à 28 ans et sent qu'il a, après avoir vécu un parcours du combattant de 2007 à 2015, entre la fin de sa formation, une bifurcation en Suisse puis dans les divisions inférieures avec Colmar puis le Racing.Plus difficile à cause de la crise sanitaire,estime Philippe Lafon, directeur général de l'UNFP, qui, depuis cet été, a lancé un programme d'incitation financière pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 (*).Outre l'impossibilité d'organiser un stage pour le syndicat des joueurs professionnels -qui permet aux inscrits de se montrer et de garder le rythme des matchs- le décalage calendaire a aussi fait mal aux footballeurs les plus précaires.L'ancien Sochalien Édouard Butin, qui a achevé son contrat avec Orléans en juin, le confirme :Lafon donne les chiffres :Le bilan définitif se fait début février, après le mercato d'hiver.