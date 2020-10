Quelles expérimentations pour les Bleus de Didier Deschamps ?

Didier Deschamps l'a répété mercredi soir après la victoire de son équipe de France contre l'Ukraine, il compte profiter des prochaines rencontres pour "sortir de ce qu'on fait d'habitude". Oui, le sélectionneur n'est pas contre l'idée d'innover, il l'a déjà montré. Voici donc quelques pistes pour guider le taulier des Bleus dans sa quête de nouveauté.

La foire aux systèmes

Qui a dit que Didier Deschamps ne pouvait pas être surprenant tactiquement ? Le chef cuisinier de l'équipe de France n'hésite plus à varier les plaisirs ces deux dernières années, concoctant notamment à plusieurs reprises un audacieux 3-5-2, ou proposant un étonnant 4-4-2 losange au menu contre l'Ukraine. La preuve que le sélectionneur des Bleus n'est pas fermé à l'idée de changer de recette., développait-il mercredi soir après la démonstration de ses poulains face aux Ukrainiens.Très bien, mais tout cela reste très commun. Et si notre DD national décidait VRAIMENT de sortir de l'ordinaire pour la réception de la Finlande, en novembre ? Par exemple, revenir au fameux WM en 3-2-2-3, le système roi des années 1950, avec trois flèches techniques devant, des milieux solides et créatifs et trois défenseurs centraux pour tenir la défense. Allez, moins risqué : le 4-2-4 à la Paris Saint-Germain, histoire de ne pas dépayser Kylian Mbappé, ça peut aussi fonctionner.