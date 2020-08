Quelle place faut-il donner à Iker Casillas dans l'histoire du foot ?

L'information ne demandait qu'à être officialisée, c'est désormais chose faite : Iker Casillas met fin à sa carrière de footballeur professionnel. Avant d'évoquer la reconversion de San Iker, il apparaît nécessaire d'étudier son cas pour établir les frontières de son immense gloire.

Sa Sainteté Iker

Vidéo

" Dès le premier paragraphe de son discours d'adieu publié sur Twitter, Iker Casillas s'est auto-convaincu de façon modeste : son aventure dans le football est une réussite. D'ailleurs, son successeur au capitanat du Real Madrid et son homologue italien sont également unanimes. Sergio Ramos : "" Gianluigi Buffon : "" Casillas entre dans le cercle fermé des mythes de son sport. Mais à quelle place, exactement ?Lancé à dix-huit ans dans les cages de l'équipe première du Real Madrid, Iker Casillas aurait pu fondre sous la pression comme un glaçon en plein soleil. Au lieu de cela, le portier remporte la première C1 de sa carrière le 24 mai 2000 contre le FC Valence (3-0), à dix-neuf printemps et quatre jours. Déjà couvert d'or, Casillas ne s'endort pas sur ses lauriers et poursuit sa moisson de trophées : deux nouvelles Ligue des champions remportées en 2002 et 2014, mais surtout une belle réputation à l'échelle nationale. Désigné capitaine de La Roja après le Mondial 2006, San Iker soulève deux championnats d'Europe consécutifs (2008, 2012) entrecoupés par la coupe du monde sud-africaine de 2010. Des titres que la vox populi préfère attribuer au talent de métronome de Xavi et Iniesta. Et pourtant...