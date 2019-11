Quelle imprimante laser choisir ?

Comparatif « Wirecutter ». Qu'elle soit destinée à la maison ou à une petite entreprise, que vous ayez besoin de la couleur ou pas, de l'option multifictions ou non, le dilemme est le même : il y a énormément choix d'imprimantes laser et on peine à distinguer les meilleures. Nous avons testé plusieurs modèles HP, Canon et Brother pour vous y aider.

Ce test a été réalisé aux États-Unis et a été initialement publié en anglais sur le site Wirecutter. Vous pouvez le lire ici en version originale.

ARTICLE ENRICHI LE 26 MARS 2019

Le modèle HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw est monté en prix depuis notre dernière salve de tests, mais il demeure le meilleur choix haut de gamme pour les bureaux à domiciles ou les PME qui ont besoin d'options avancées.

Après plus de 300 heures de recherches et de tests, étalés sur sept années, nous sommes désormais convaincus que le meilleur choix possible pour une imprimante laser dotée de toutes les options souhaitables est la HP Color LaserJet Pro M254dw. Des quarante modèles envisagés en 2018, c'est la machine la plus fiable, la moins agaçante, et elle est capable de fort bien imprimer à peu près tout ce que vous lui donnez.

S'il vous faut une imprimante laser qui peut tout faire (de l'impression de vos formulaires fiscaux à vos étiquettes en passant par des enveloppes et des rapports d'activité), vous trouverez difficilement mieux que la HP Color LaserJet Pro M254dw. Son interface tactile facile à utiliser et son logiciel HP Smart sortent vraiment du lot et rendent son utilisation quotidienne et ses réglages bien moins frustrants que ceux des autres imprimantes que nous avons testées. Elle produit tout aussi facilement des textes noirs bien nets que des graphiques aux couleurs très vives. La M254dw est aussi plus rapide que les autres modèles, avec une production de 17 pages recto par minute, et elle possède une ouverture spéciale destinée à introduire vos enveloppes ou autres supports dont le format n'est pas classique.

