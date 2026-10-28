Quelle est la recette de cette Lazio ?

Leader surprise de Serie A après avoir étrillé Sassuolo mardi (2-6), la Lazio n'en finit plus de gagner et réalise un début de saison brillant. Mais quelle est la recette de cette équipe, coachée par le revanchard Gennaro Gattuso ?

→ La résurrection de Gattuso

Débarqué de la sélection après avoir échoué à qualifier la Nazionale, manquant une troisième Coupe du monde consécutive, Gennaro Gattuso a su rebondir. Arrivé sur le banc de la Lazio pour remplacer Maurizio Sarri, qui avait laissé les Biancocelesti à une 9 e place de Serie A sans saveur, l’ancien roquet du Milan bluffe tout le monde. « La meilleure Lazio de l’histoire après 9 journées, il a construit une vraie équipe » ; « Une machine parfaite, un jeu spectaculaire et une grande condition physique » : la presse italienne s’est montrée élogieuse envers un coach qui, rappelons-le, n’a jamais su convaincre à Marseille.

Gattuso a fait mentir ses détracteurs en parvenant à redonner une âme et une identité immédiatement reconnaissables à cette équipe, avec un jeu assez direct, des joueurs explosifs (Isaksen, Zaccagni, Noslin, etc.) et une absence totale de complexe face aux gros, à l’image de la claque infligée à la Juventus (0-3) il y a dix jours. En si peu de temps, c’est assez remarquable, surtout dans le contexte pesant qui entoure le club. Interrogé par la Gazzetta dello Sport , Hernán Crespo, ancien buteur du club, n’a eu que des mots doux envers « Rino » : « Gattuso sait comment gagner et, surtout, il connaît les qualités nécessaires. Avant la tactique et la technique, il y a l’aspect psychologique : si la tête ne suit pas, on n’arrive à rien. »…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com