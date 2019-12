Quelle est la place de la famille dans la vie d'un footballeur ?

Avec une sortie plutôt attendue en fin de repas de famille autour d'un digeo, Guy Roux a mis les pieds dans le plat vendredi dernier. Pourtant, au-delà de la polémique sur l'absence de Marquinhos contre Montpellier, le retraité des bancs de touche pose aussi une question centrale : quelle est la place de la famille dans la vie d'un footballeur ?

Royal Baby

Ça donne quoi 5 hommes sur un plateau qui commentent le choix de @marquinhos_m5 d'être auprès de sa femme à l'accouchement, après l'horreur qu'il a vécue de voir sa première fille naître sous assistance respiratoire et ne pas rentrer à la maison ? Ça.?? #TeamPSG #marquinhos pic.twitter.com/JDFn7JY3Dc --

Le congé paternité n'a pas l'habitude de glisser ses orteils dans l'actu foot. Une rapide recherche Google sur le sujet le confirme : le premier résultat remonte à octobre 2012 et il concerne... Marinette Pichon. À l'époque, l'internationale tricolore aux 81 buts en 112 sélections est devenue maman pour la deuxième fois. Elle a alors obtenu 11 jours de repos afin de profiter de la naissance de son fils Maxim et épauler sa compagne, Ingrid (la maman qui a porté le bébé grâce à une fécondation in vitro réalisée en Belgique). Marinette devenait ainsi la deuxième femme homosexuelle de France à jouir de ce droit, usuellement dévolu au père. Qu'en pense Guy Roux ? Sûrement pas grand-chose de bienveillant, vu ce qu'il a bavé vendredi soir sur le plateau de" Voilà le genre de question que le vieux Guy pose quand le Brésilien Marquinhos manque une rencontre de son club pour assister à la naissance de son fiston. Et d'enchaîner avec un échange qu'on pensait davantage réservé aux tontons séniles qu'à un plateau télé : "", analyse l'anthropologue d'un jour. Ce qui donne à son homologue des envies d'humour : "