Quel stade pour accueillir le PSG ?

Ce jeudi, Nasser Al-Khelaïfi a déposé son préavis de départ, déclarant que le PSG au Parc, c’est désormais « fini ». Alors où le club de la capitale va-t-il déménager ? Au Stade de France ? Dans une enceinte construite ex-nihilo ? Ailleurs ? Allons faire un tour sur le marché de l’immobilier pour tenter de dénicher la perle rare.

→ Stade Jean-Bouin (Paris XVI e )

Située proche périphérique et monument classé au patrimoine, cette charmante enceinte de 19 500 places (parfait pour trier ses invités sur le volet) propose une pelouse résistante à toute épreuve et une atmosphère bicolore gris-rose du plus bel effet. Seule contrainte, il ne s’agit pas d’un logement entier, mais d’une colocation avec un sympathique club de rugby, certes un peu remuant, mais respectueux des parties communes. Pour toute demande d’information complémentaire et déposer un dossier, s’adresser à la Mairie de Paris.

→ Stade de France (Saint-Denis)

Élire domicile chez un SDF ? C’est possible ! Proche tous transports dans un quartier commerçant, vous tomberez rapidement sous le charme de cette large enceinte multifonctionnelle qui vous permettra d’accueillir l’ensemble des sections de votre association sportive, mais aussi les concerts des rappeurs qui vous encouragent déjà en tribune les jours de match. Vous noterez l’espace disponible, aussi généreux que le retour sur investissement : désormais, ce sont 35 000 spectateurs de plus qui pourront assister en direct à votre élimination annuelle en quart de finale de la Ligue des champions. A 250 francs euros, la place, faites le calcul ! Disponible dès le 12 août 2024.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com