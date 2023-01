Quel rôle pour Cody Gakpo à Liverpool ?

Cody Gakpo, l'une des révélations du dernier Mondial, a profité du mercato hivernal pour poser ses valises à Liverpool. Officiellement enregistré depuis le 3 janvier dernier, le Néerlandais va faire un pas de géant. Alors à quoi doit-on s'attendre de lui dans un Liverpool globalement décevant depuis le début de la saison ?

Liverpool passe au feu orange

Après avoir éclaboussé la Coupe du monde de son talent en inscrivant trois buts pour les Pays-Bas, Cody Gakpo s'est ouvert les portes de la Premier League. Si Liverpool avait prévu de signer l'attaquant néerlandais l'été prochain, la concurrence féroce de Manchester United sur le dossier et la cascade de blessures dans l'effectif de Jürgen Klopp ont obligé les dirigeants desà accélérer le dossier et déposer la coquette somme de 42 millions sur la table dès cet hiver, une vente record pour le PSV, son club formateur. Une arrivée qui met du baume au cœur à l'entraîneur de Liverpool :, s'enthousiasme l'Allemand.Privé de Luis Diaz jusqu'au mois de mars (genou) et de Diogo Jota (mollet), dont le retour n'est pas prévu avant début février, Liverpool galère en championnat. À sept points du top 4, Klopp et ses hommes sont dos au mur. Gakpo arrive dans une équipe en chantier dont l'efficacité n'est plus une force. Pour preuve, le duo Núñez-Salah n'a planté que 12 buts en Premier League. Auteur de 18 buts et 18 passes décisives cette saison, l'offensif batave devra… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com