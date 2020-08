Quel montant minimum peut-on mettre sur un Livret A ?

Pour ouvrir un compte, l'épargnant doit au moins verser 10 euros. (© DR)

Le Livret A est un compte d'épargne rémunéré, sans risque et dont les fonds sont disponibles à tout moment. Il est accessible à tous à condition d'effectuer un versement initial de 10 euros (ou 1,50 euro pour les contrats souscrits auprès de la Banque Postale).

Proposé par tous les établissements bancaires, le Livret A peut être ouvert par toute personne majeure ou mineure à condition qu'elle n'en possède pas déjà un. Elle doit également y placer un montant minimum de 10 euros à l'ouverture. Une obligation réduite à 1,50 euro minimum si le livret est souscrit auprès de la Banque Postale.

Dans tous les cas, aucune opération de retrait d'argent ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Les dépôts placés sont par ailleurs plafonnés et ne peuvent excéder 22.950 euros (hors intérêts). Toutefois, les intérêts cumulés sur l'année s'ajoutent tous les 31 décembre au capital et la valeur du livret peut ainsi dépasser le plafond.

Le plafond du livret est augmenté à 76.500 euros s'il est ouvert par une association.

Plus de 200 ans

Créé le 22 mai 1818 pour protéger l'épargne des Français de l'inflation, l'ex «livre de caisse d'épargne» a su conquérir le cœur des Français.

Plus de deux siècles plus tard (à fin mai 2020), les encours s'élevaient à 316 milliards d'euros contre 294,9 milliards d'euros un an plus tôt.

Un taux plancher de 0,5%

L'engouement peut paraitre paradoxal. La rémunération du Livret A a fortement baissé ces dernières années. Potentiellement revu deux fois par an par l'Etat, son taux est fixé à 0,5% depuis le 1er février. Il s'agit de son plus bas